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Un incendio divampa nella zona industriale di Termini Imerese, danneggiati un tir e 27 auto

Redazione

Un incendio divampa nella zona industriale di Termini Imerese, danneggiati un tir e 27 auto

Mer, 16/09/2026 - 14:01

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PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio la notte scorsa si è sviluppato all’interno di un deposito auto e officina in contrada Cannemasche, nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le fiamme dapprima hanno danneggiato un tir e le auto che si trovavano sopra. Poi, hanno investito altre auto parcheggiate e un’officina nei pressi del deposito. Complessivamente sono state danneggiate 27 auto. Il deposito è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Diverse squadre hanno lavorato tutta la notte. Sono in corso le operazioni di bonifica. Indagano i carabinieri.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

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