Diciannovenne travolto da un camion in retromarcia: trasferito in elisoccorso all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è grave

Un diciannovenne domiciliato a Racalmuto è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un camion in manovra all’interno di un’azienda agricola di Naro. Il giovane, dipendente dell’attività, è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ricoverato con politraumi in varie parti del corpo.

Come riportato da AgrigentoNotizie, l’incidente sul lavoro si è verificato in contrada San Silvestro. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Naro, intervenuti sul posto per ricostruire quanto accaduto e svolgere i primi accertamenti. Secondo quanto emerso nell’immediatezza, il diciannovenne si trovava nell’area destinata al carico e scarico delle merci quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato urtato dal mezzo pesante mentre il conducente stava effettuando una manovra in retromarcia. L’autista del camion, un trentasettenne, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme. Il giovane, dolorante e stordito per l’impatto, è rimasto a terra in attesa dell’arrivo dei sanitari. Considerate le sue condizioni, è stato quindi disposto il trasferimento con l’elisoccorso del 118 al pronto soccorso del presidio ospedaliero nisseno.

Dell’accaduto è stata informata la Procura di Agrigento. Il sostituto procuratore di turno ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nell’azienda è intervenuto anche il personale dello Spresal dell’Asp, il servizio che si occupa della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli accertamenti dovranno chiarire esattamente cosa sia successo e verificare se siano state rispettate tutte le necessarie e obbligatorie misure di sicurezza. Tutti i lavoratori presenti nell’azienda, compresi il conducente del camion e il diciannovenne rimasto ferito, sono risultati regolarmente assunti. (AgrigentoNotizie).