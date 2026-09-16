Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo: il 17 settembre al via il secondo turno

Domani giovedì17, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si giocherà il secondo turno del XXV° torneo. Allo stato attuale gli iscritti al torneo sono diciassette, ma ancora si ci può iscrivere al torneo usando i canali social del Club, telefonando al 3511422212 oppure recandosi da Eclettica la sera dell’evento prima delle 20.00. Nel primo turno hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Andrea Kiswarday, Armando Turturici e Martino Brucato che occupano con lo stesso ordine la classifica parziale.Il direttivo del Club, riunitosi nei giorni scorsi, ha deliberato l’orario definitivo delle partite per la stagione invernale: ore 20.00 presenza giocatori, 20.15 sorteggio tavoli e ore 20.30 inizio partite. Chi arriverà in ritardo (max 15 minuti) preannunciando il suo ritardo tramite la chat del Club, sarà sostituito dal “giocatore fantasma” (Ghost), al suo arrivo prenderà il posto del ghost e continuerà la partita.“Abbiamo voluto anticipare l’orario di inizio delle partite codificandolo, – dichiarano dal direttivo – nel rispetto dei ragazzi di Eclettica che devono chiudere il locale, ma soprattutto nel rispetto di chi la mattina deve andare a lavorare o a scuola e non può permettersi di fare più tardi del previsto. Così riteniamo che massimo alle 22.30/22.45 di finire il gioco.”Domenica sette giocatori del Club nisseno hanno partecipato al I° master “Città di San Cataldo”, organizzato dal locale RCU “Il Pifferaio”, che ha visto la partecipazione di 76 tra giocatrici e giocatori. La pattuglia di Eclettica era composta (nella foto da sx verso dx) da: Vincenzo Falzone, Claudio Lombardo, Luigi Tricoli, Andrea Kiswarday, Giulia Gulino, Martino Brucato e Gabriele Taschetti. In evidenza Andrea Kiswarday e Gabriele Taschetti tra i sedici semifinalisti ma non sono riusciti a vincere al proprio tavolo per ottenere il pass per la finale. Per la cronaca ha vinto la finale Giovanni Palumbo del Club di Acireale che guadagna di diritto la possibilità di partecipare al Campionato Nazionale Individuale 2027.