Mussomelesi promuovono il Castello di Mussomeli nella città delle torri e della fionda, Albenga.

MUSSOMELI – Ad Albenga, Città delle Torri e della Fionda, presente una piccola delegazione di mussomelesi e alla presenza del prof. Gino Rapa, portavoce dei fieui de caruggi, di Dino Vio ed altri, si è parlato, nei giorni scorsi, nella sua semplicità ma con grande entusiasmo ed emozione, del Castello di Mussomeli, antico e maestoso maniero che si erge nel cuore della Sicilia e rappresenta uno degli emblemi storici e architettonici della cittadina. A questo importante monumento è stata dedicata una mattonella, presentata e successivamente sistemata nel muretto adiacente al museo della fionda, nell’ambito di un incontro tutto al femminile. Un momento semplice, ma dal forte valore simbolico, nato con l’intento di creare un ponte ideale tra due realtà lontane geograficamente, ma unite dalla cultura, dalla storia e dalla valorizzazione delle proprie tradizioni. La mattonella è una pittura realizzata artigianalmente dalla ceramista Carmelina Aina, che ha voluto rendere omaggio, attraverso la sua arte, alla maestosità del Castello di Mussomeli, contribuendo così a far conoscere e promuovere la sua storia anche al di fuori dei confini siciliani. Un piccolo manufatto, dunque, che racchiude un grande messaggio: custodire la memoria dei luoghi e farla viaggiare, affinché monumenti come il Castello di Mussomeli continuino a essere conosciuti, apprezzati e raccontati anche alle nuove generazioni. A parlare del Castello di Mussomeli e della leggenda “Li tri donni” è stata Patrizia La Piana che col suo argomentare ha attirato l’attenzione e la curiosità dei presenti. Va detto anche che a consegnare il manufatto della ceramista mussomelese Carmelina Aina è stata Isabella Barba che, al termine dell’incontro, ha voluto offrire ai presenti dolcetti alle mandorle, latte di mandorle, frutta secca e fichi secchi, con i buoni auspici di promozione valorizzazione dei territori di Mussomeli ed Albenga. Da ricordare anche che nel passato un’altra mattonella col Castello di Mussomeli era stata donata dal noto artista mussomelese Pino Petruzzella.