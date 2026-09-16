Tre medici indagati per la morte di una bimba di 2 anni

Tre medici dell’ospedale di Rho (Milano) risultano indagati per una bambina di due anni morta al Buzzi di Milano. La piccola era stata presa in carico dal personale in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d’urgenza all’ospedale Buzzi a Milano dove è deceduta.

Il fascicolo per omicidio colposo era stato aperto dalla pm Rosaria Stagnaro. I genitori della bambina hanno presentato una querela in Procura a Milano nei giorni scorsi. Si tratta di una denuncia in cui i familiari ricostruiscono le fasi della vicenda riguardante la piccola, la quale era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d’urgenza all’ospedale dei bambini dove è deceduta. (Adnkronos)