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Fuori stagione, è boom vacanze: 7 italiani su 10 pronti a esplorare Mediterraneo d’inverno

Redazione

Fuori stagione, è boom vacanze: 7 italiani su 10 pronti a esplorare Mediterraneo d’inverno

Mer, 16/09/2026 - 12:37

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Le valigie sono appena state disfatte, ma per molti italiani la testa è già altrove. Secondo una nuova indagine condotta da AstraRicerche per MSC Crociere1, il 97,8% degli italiani ha già vissuto o vorrebbe vivere una vacanza fuori dall’alta stagione e ben l’84% lo ha già fatto almeno una volta. Un dato che racconta un cambiamento nel modo di intendere il tempo libero: la vacanza non è più concentrata in poche settimane d’estate, ma si distribuisce lungo tutto l’anno, in cerca di tariffe più convenienti, meno folla e più tranquillità.

A raccogliere questa nuova disponibilità è proprio il Mediterraneo, che secondo la ricerca smentisce il suo stereotipo più radicato: quello di essere una meta esclusivamente estiva. Il 50,7% degli italiani ritiene infatti che il Mediterraneo vada vissuto in crociera durante tutto l’anno, contro un 32% che lo associa unicamente ai mesi caldi. “Il modo di vivere il viaggio sta cambiando: oggi il desiderio di partire accompagna gli italiani durante tutto l’anno e non è più legato a un’unica finestra stagionale. Stiamo assistendo a una progressiva destagionalizzazione del viaggio, che ci invita a riscoprire il Mediterraneo anche nei mesi più freschi, quando il clima rimane piacevole, le città hanno ritmi più rilassati e le destinazioni si possono vivere con maggiore autenticità”, commenta Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC.

” L’inverno non è più semplicemente il momento che separa una stagione dall’altra, ma diventa un nuovo modo di interpretare e vivere il Mediterraneo, che cambia ritmo, atmosfera e prospettiva, regalando anche nuove occasioni di scoperta.” Un mercato pronto a partire Il potenziale di crescita è evidente: il 63,6% degli italiani guarda con favore alla possibilità di scegliere una crociera in inverno, mentre il 35,4% ritiene molto probabile la scelta trascorrere una vacanza nel Mediterraneo nei mesi invernali entro i prossimi due anni. Il confronto con le altre formule di viaggio rafforza questo dato: per il 63,8% degli italiani, la crociera è un’opzione competitiva anche d’inverno: nel Mediterraneo viene considerata alla pari, se non preferibile, rispetto ad altre formule di vacanza. Fuori stagione, ma non fuori budget Quali sono i motivi che spingono sempre più italiani a viaggiare fuori dai periodi tradizionali? Al primo posto le tariffe più convenienti (56,8%), seguite da minore affollamento (45,3%) e maggiore tranquillità (40,1%).

La crociera d’inverno: comodità, scoperta e niente folla Quando si scende nel dettaglio della crociera, i vantaggi più riconosciuti dagli italiani per l’inverno sono il buon rapporto qualità-prezzo (40,2%) e la possibilità di visitare più destinazioni in un unico viaggio (35,2%), seguiti dalla possibilità di combinare relax, cultura e scoperta (32,8%). Coerente anche il tipo di esperienza ricercata a bordo: relax e benessere (45,5%) e natura e paesaggi (42,8%). Dove si cercano informazioni per i viaggi? Il percorso informativo del viaggiatore è sempre più digitale: i motori di ricerca sono la fonte più consultata (43,3%), seguiti da passaparola (35,6%), siti specializzati (34,9%), recensioni online (32,4%), agenzie di viaggio (31,9%) e siti delle compagnie (31,3%).

Nel complesso, le fonti online raggiungono l’88,6% degli italiani, mentre l’AI conversazionale sta emergendo con un 22,4% che dichiara di usarla per informarsi. Ma quando si passa dalla ricerca alla decisione, il quadro cambia: le agenzie convertono il 60,5% degli utenti, i siti specializzati il 57,8% e il passaparola il 57,1%. Anche l’AI, pur ancora utilizzata da poco più di un quinto del mercato, raggiunge un tasso di conversione del 45,8%, confermandosi un canale emergente già in grado di influenzare concretamente le decisioni.

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