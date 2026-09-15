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Etna, Sac prolunga lo stop delle attività di volo a Catania fino alle 22

Redazione 3

Etna, Sac prolunga lo stop delle attività di volo a Catania fino alle 22

Mar, 15/09/2026 - 12:16

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SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3. Prosegue pertanto la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all’aeroporto di Catania fino alle ore 22.00 locali di oggi 15 settembre. Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

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