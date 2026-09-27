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Torino, bimbo di 5 anni investito: arrestata 24enne alla guida fuggita dopo incidente

AdnKronos

Torino, bimbo di 5 anni investito: arrestata 24enne alla guida fuggita dopo incidente

Dom, 27/09/2026 - 10:45

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(Adnkronos) – I carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato una ventiquattrenne torinese con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La donna, ieri sera alle 23, a bordo della sua auto, aveva investito un bambino di 5 anni dandosi successivamente alla fuga. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova in osservazione ma non versa in pericolo di vita.  Sono in corso indagini finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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