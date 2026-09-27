Tindari Rally, super Carlo Nicoletti: il giovane nisseno nono assoluto e dominio tra le due ruote motrici

TINDARI – Una prestazione di assoluto spessore per Carlo Nicoletti, protagonista all’undicesima edizione del Tindari Rally. Il ventenne pilota nisseno, navigato da Sergio Racuglia, ha portato la Peugeot 208 VTI della BR Sport fino a uno straordinario nono posto nella classifica assoluta, entrando nella top ten e risultando soprattutto primo tra tutte le vetture a due ruote motrici.

Un risultato che assume ancora maggiore valore considerando il confronto con vetture di categoria superiore e decisamente più performanti. Nicoletti è riuscito non soltanto a inserirsi tra i primi dieci della graduatoria generale, ma a fare praticamente bottino pieno in tutte le classifiche nelle quali era chiamato a competere.



Il giovane nisseno ha infatti conquistato la vittoria dell’intero gruppo RC4N, imponendosi anche nella classe Rally4-R2, oltre a centrare il primo posto nella speciale classifica riservata ai piloti Under 25. A completare una domenica da incorniciare, il primato assoluto tra tutte le vetture a due ruote motrici.



Una prestazione costruita sin dalle prove di Gioiosa Marea del sabato sera, quando Nicoletti e Racuglia hanno immediatamente trovato il ritmo giusto, ponendo solide basi per il risultato finale. Il giovane pilota nisseno ha spinto forte sin dalle prime battute, riuscendo a creare un margine importante sugli avversari diretti.

Nelle prove della domenica è emersa anche la maturità nella gestione della gara. Nicoletti ha saputo amministrare quanto costruito nella serata precedente, mantenendo un passo competitivo e soprattutto evitando errori che avrebbero potuto compromettere il lavoro svolto. Una condotta lucida, accompagnata dalla velocità necessaria per conservare saldamente la leadership nelle diverse classifiche.



Il cronometro certifica la superiorità espressa nella propria classe: 49’24”4 il tempo complessivo fatto registrare da Nicoletti e Racuglia, con ben 1’09”7 di vantaggio sul secondo equipaggio della Rally4-R2.

Ma il dato che più di ogni altro fotografa la portata della prestazione resta il nono posto assoluto. Portare una vettura a due ruote motrici nella top ten generale rappresenta un risultato di grande rilievo e testimonia quanto Nicoletti sia riuscito a sfruttare al massimo il potenziale della propria Peugeot.

Velocità, lucidità e capacità di gestione hanno dunque caratterizzato il fine settimana di Carlo Nicoletti e Sergio Racuglia. Il Tindari Rally consegna al giovane pilota nisseno una prestazione da incorniciare e un risultato che ne conferma ancora una volta le qualità e la crescita nel panorama rallistico siciliano.