Al “Tomaselli” debacle Nissa, squadra fischiata e applausi solo per Giovannone

Sconfitta casalinga per la Nissa che ha perso 0-2 con la Vibonese. Dunque, nonostante il cambio sulla panchina con l’avvento di Moschella al posto di mister Di Gaetano, e nonostante l’attesa svolta con conseguente cambio di marcia, alla fine non c’è stato né l’uno né tantomeno l’altra.

E dire che, almeno all’inizio la Nissa era sembrata attiva e propositiva creando occasioni per portarsi in vantaggio. La squadra biancoscudata, soprattutto nella prima mezzora di gioco, ha espresso velocità e gioco di prima. Sembrava il prologo alla tanto attesa svolta, e invece al 36’ è calato il gelo sul “Tomaselli”: Ledesma ha lasciato partire un tiro dai 30 metri: un pallone la cui traiettoria sembrava decisamente alla portata del portiere Butano; e invece l’estremo difensore della Nissa non ha trattenuto la conclusione del giocatore della Vibonese e la palla s’è beffardamente infilata alle sue spalle.

La rete dello svantaggio non ha contribuito certo a facilitare il gioco di una Nissa che, nel secondo tempo, ha cercato di recuperare. La sfortuna s’è messa in mezzo con la traversa colpita da Terranova. Poi al 67’ è stato Rioko a raddoppiare. Il gol dello 0-2, al culmine di un dribbling e di una conclusione da pochi passi dell’avanti avversario, ha di fatto tramortito ulteriormente una Nissa che non è riuscita in alcun modo a riaprire il match.

A fine partita la squadra è stata contestata apertamente dai sostenitori. La tifoseria biancoscudata ha inneggiato al solo presidente Luca Giovannone: evidentemente l’affetto, la stima e l’impegno a 360 gradi da sempre profuso dalla sua persona per la Nissa ha fatto si che, anche in un momento così difficile della stagione, la tifoseria inneggiasse al suo presidente, mentre la squadra è stata contestata dalla tifoseria nel contesto di un momento decisamente difficile in casa biancoscudata.

Alla clamorosa debacle di domenica scorsa ad Avola, s’è ora aggiunto questo doloroso 0-2 casalingo contro la Vibonese, e domenica prossima c’è l’Igea Virtus fuori casa. Sarà necessario che l’ambiente Nissa riparta facendo tesoro di queste sconfitte. Non si annuncia un compito facile: sarà necessaria autocritica costruttiva, assumendosi ognuno le proprie responsabilità provando a dare il massimo senza “se” e senza “ma”. La Nissa dovrà fare di umiltà virtù e dovrà puntare a riacquistare compattezza e spirito di sacrificio per superare questo momento alquanto critico. (Foto Marcello Giugno- Nissa Fc)