Caltanissetta, monsignor Mario Russotto da 23 anni alla guida della Diocesi: «Il nostro Padre Mario Vescovo»

CALTANISSETTA – Ventitré anni alla guida della Diocesi di Caltanissetta. Era il 27 settembre 2003 quando monsignor Mario Russotto veniva ordinato vescovo nella Cattedrale nissena e iniziava il suo ministero episcopale in quella Chiesa che da allora accompagna come pastore.

Oggi, 27 settembre 2026, ricorre dunque il XXIII anniversario dell’ordinazione episcopale e dell’inizio del ministero nella Diocesi di Caltanissetta dell’ottavo vescovo della Chiesa nissena.

Una ricorrenza accompagnata dall’affetto della comunità ecclesiale e da numerosi messaggi di auguri. Tra questi quello pubblicato su Facebook dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Caltanissetta, che ha voluto rivolgere a monsignor Russotto parole particolarmente affettuose.

«Buon anniversario al nostro amato Vescovo Mons. Mario Russotto (il nostro Padre Mario Vescovo) per i suoi ventitré anni di ministero episcopale in mezzo a noi! Oggi come ogni giorno le assicuriamo le nostre preghiere ed il nostro affetto!», si legge nel post.

La Pastorale Giovanile prosegue: «Grazie per il suo amore e la sua cura paterna verso noi; possano il Signore e Maria Madre della Chiesa proteggerla e custodire i suoi passi ogni giorno! Le vogliamo bene! I suoi giovani!».

Parole semplici e cariche di affetto, che restituiscono la dimensione umana e pastorale di un legame maturato nel corso di oltre due decenni e, in particolare, la vicinanza del vescovo alle nuove generazioni.

Mario Russotto è nato a Vittoria, in provincia di Ragusa, il 23 luglio 1957. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1981, ha svolto numerosi incarichi pastorali e formativi. Biblista e docente di Sacra Scrittura, ha legato una parte importante del proprio ministero sacerdotale alla formazione, alla pastorale giovanile e vocazionale e all’insegnamento.

Dal 1991 al 1998 è stato assistente ecclesiastico centrale della Fuci. Successivamente ha diretto il Centro regionale “Madre del Buon Pastore” per la formazione permanente del clero di Sicilia ed è stato docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, ricoprendo inoltre incarichi nell’ambito della Conferenza Episcopale Siciliana.

Il 2 agosto 2003 Papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Caltanissetta, chiamandolo a succedere a monsignor Alfredo Maria Garsia. Il successivo 27 settembre, nella Cattedrale di Santa Maria La Nova, l’ordinazione episcopale e l’inizio del suo lungo cammino con la comunità nissena.

Da allora sono trascorsi ventitré anni. Un lungo periodo nel quale monsignor Russotto ha accompagnato la Diocesi attraverso cambiamenti ecclesiali e sociali, momenti di gioia e passaggi difficili, mantenendo al centro del proprio ministero l’annuncio della Parola di Dio e dedicando particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, alle vocazioni, ai sacerdoti e alle diverse realtà ecclesiali.

La sua presenza si è intrecciata nel tempo anche con la vita della città e dell’intero territorio diocesano, attraverso celebrazioni, incontri, iniziative pastorali e momenti di vicinanza alle comunità nei passaggi più delicati.

Ventitré anni dopo quel 27 settembre 2003, l’anniversario diventa così occasione per ripercorrere un lungo tratto di strada condiviso tra il vescovo e la sua Diocesi.

E sono proprio i giovani della Pastorale Giovanile a racchiudere in poche parole il sentimento che accompagna questa ricorrenza e il rapporto costruito negli anni: «Il nostro Padre Mario Vescovo».