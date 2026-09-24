Supermedia AGI/Youtrend: FdI resta sopra quota Politiche ’22

La Supermedia di oggi e’ utile per un bilancio di come e’ cambiato il consenso dei partiti a quattro anni esatti dalle Politiche del 25 settembre 2022: si puo’ notare come, nonostante il calo recente, in gran parte dovuto alle ‘perdite’ verso Futuro Nazionale, FdI continua a mantenersi, sia pure di poco, al di sopra del risultato di inizio legislatura. Rispetto ad allora, e’ la Lega ad avere ceduto maggiormente terreno (-3,2%) mentre FI si e’ mantenuta tutto sommato stabile.

Nelle opposizioni, il leggero avanzamento del Pd (poco meno di 2 punti) e’ piu’ che compensato dall’arretramento del M5s (-2,8%), mentre Avs ha quasi raddoppiato i propri consensi, con un saldo positivo di quasi 3 punti. Da oggi entra nella Supermedia anche il movimento ‘Sud chiama Nord’ di Cateno De Luca, che inizia a essere quotato sopra l’1% da diversi istituti di sondaggio.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 27,0 (+1,0) PD 20,8 (+1,8) M5S 12,6 (-2,8) Futuro Nazionale 7,8 (np) Forza Italia 7,4 (-0,7) Verdi/Sinistra 6,5 (+2,9) Lega 5,6 (-3,2) Azione 3,4 (np) Italia Viva 2,2 (np) +Europa 1,5 (-1,3) Noi Moderati 1,1 (+0,2) Sud chiama nord 1,1 (+0,3)*

* Non rilevato da Eumetra, Ixe’, Only Numbers, Tecne’, Youtrend

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 41,1 (-2,7) Centrosinistra 28,8 (+2,7) M5S 12,6 (-2,8) Terzo Polo 6,7 (-1,1) Altri 10,8 (+3,9) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al risultato delle elezioni Politiche 2022 per la Camera dei deputati (22 settembre 2022) NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi e’ una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 10 al 23 settembre, e’ stata effettuata il giorno 24 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 17 settembre), Ixe’ (10 settembre), Noto (22 settembre), Only Numbers (11, 15 e 18 settembre), Piepoli (11 e 21 settembre), SWG (14 e 21 settembre), Tecne’ (9 e 16 settembre) e Youtrend (24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it