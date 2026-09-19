Sportcity Day 2026 a Santa Caterina Villarmosa: la Nissa Rugby protagonista tra inclusione, valori e progetti sociali

CALTANISSETTA – Domenica 20 settembre 2026, la comunità di Santa Caterina Villarmosa si appresta a vivere una straordinaria giornata all’insegna del benessere, della condivisione e del movimento con l’evento Sportcity Day 2026 (“Città più attive, comunità più forti”). Un appuntamento di grande spessore che unisce sport, salute e coesione sociale, patrocinato e sostenuto da importanti realtà istituzionali e associative.In questo scenario di festa e partecipazione diffusa, un ruolo di primo piano è recitato dalla Nissa Rugby, che scende in campo con entusiasmo per portare il proprio carico di passione, educazione e forti valori sociali.Per la Nissa Rugby, che per l’invito ringrazia il Comune e la Pro Loco di Santa Caterina Villarmosa, la partecipazione allo Sportcity Day 2026 non rappresenta soltanto una vetrina sportiva, ma la naturale continuazione di una missione quotidiana sul territorio. La palla ovale non è solo uno strumento di gioco, ma un veicolo insostituibile di crescita personale e collettiva. Attraverso i suoi numerosi progetti didattici e sociali, la società promuove instancabilmente i principi cardine del rugby: il rispetto per l’avversario, la lealtà, il sostegno reciproco e, soprattutto, l’inclusione senza barriere. Il rugby insegna che nessuno viene lasciato indietro e che ogni compagno di squadra è essenziale per raggiungere la meta, una metafora perfetta che la Nissa Rugby porta ogni giorno nelle scuole, nei quartieri e nei contesti di disagio per costruire comunità più forti e coese.Il programma della giornataIl ricco programma della manifestazione prenderà il via alle ore 09:30 con il raduno in Piazza Garibaldi e la festosa sfilata lungo Via Roma fino a Piazza Marconi. Seguiranno i saluti istituzionali della Pro Loco, del Sindaco e dei prestigiosi ospiti d’onore: il campione olimpico caterinese Maurizio Randazzo e il due volte campione del mondo di ciclismo Rosario Fina.Dalle ore 10:15 alle 13:00 e nella seconda sessione pomeridiana (dalle 15:30 alle 18:30), le vie e le piazze del paese – tra cui Piazza Marconi, Villa Margherita e Villa Castelnuovo – si animeranno con le attività e le esibizioni di tutte le discipline sportive. Tra queste, la Nissa Rugby offrirà al pubblico dimostrazioni e momenti di coinvolgimento attivo, mostrando da vicino come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di aggregazione giovanile.La giornata proseguirà alle ore 18:30 al Palazzo Comunale con il convegno “Salute, alimentazione, benessere ed inclusione”, che vedrà gli interventi del nutrizionista Dr. Marcello Speciale, del fisiatra Dr. Salvatore Failla e dei campioni Maurizio Randazzo e Rosario Fina. L’evento si concluderà alle ore 20:00 con la consueta consegna delle targhe e i saluti finali.La Nissa Rugby vi invita a partecipare numerosi per vivere insieme una giornata in cui lo sport diventa sinonimo di vita, futuro e comunità.