Caltanissetta. Il 22 settembre, in occasione della Settimana europea della mobilità, l’IIS “Volta” promuove incontro formativo su utilizzo delle biciclette elettriche

CALTANISSETTA. In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, martedì 22 settembre 2026, a partire dalle ore 9:15, presso la sede principale dell’I.I.S. “A. Volta” di Caltanissetta, in via Nino Martoglio, si svolgerà un incontro informativo, formativo e dimostrativo dedicato all’utilizzo delle biciclette elettriche nella mobilità cittadina. L’iniziativa, organizzata dall’I.I.S. “A. Volta” in collaborazione con Legambiente Caltanissetta e la Ciclofficina di Legambiente, coinvolgerà gli studenti e le studentesse degli indirizzi Liceo Scientifico Sportivo e Tecnico dei Trasporti.

Dalle ore 9:15 alle ore 10:45 gli studenti parteciperanno a un breve momento formativo in aula sul ruolo utile e concreto che la bicicletta può assumere negli spostamenti urbani e, in particolare, nei percorsi quotidiani tra casa e scuola. Saranno inoltre affrontati i principi fondamentali dell’educazione stradale in bicicletta, con particolare attenzione alla sicurezza, al rispetto delle regole e alla corretta convivenza tra i diversi utenti della strada. Nel corso dell’incontro interverranno il presidente di Legambiente Caltanissetta, Gaetano Paladino, e gli assessori comunali Calogero Adornetto, Vincenzo Lo Muto e Toti Petrantoni.

Alla parte formativa seguirà una prova sperimentale di utilizzo delle biciclette a pedalata assistita lungo ipotetici tragitti casa-scuola. L’attività permetterà agli studenti di sperimentare direttamente una modalità di trasporto sostenibile, salutare e adatta anche agli spostamenti quotidiani all’interno della città. L’iniziativa intende avvicinare i giovani ai temi della mobilità sostenibile, contribuendo alla diffusione di comportamenti più responsabili e consapevoli. Muoversi in bicicletta significa infatti ridurre il traffico e le emissioni, migliorare la qualità dell’aria, svolgere attività fisica e vivere gli spazi urbani in modo più sicuro e rispettoso dell’ambiente. L’appuntamento rientra nelle attività promosse in occasione della Settimana europea della mobilità 2026, dedicata alla costruzione di città più accessibili, sicure e sostenibili.