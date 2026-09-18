San Cataldo. Il 21 settembre consiglio straordinario sullo stato di degrado in cui versa il cimitero comunale

SAN CATALDO. Lunedì 21 settembre, alle ore 10, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, richiesta con forza dagli 11 consiglieri di opposizione. Al centro del dibattito ci sarà lo stato di grave degrado in cui versa il Cimitero Comunale e il piano degli interventi urgenti da eseguire.

Sarà l’occasione cruciale per fare definitiva chiarezza sulle responsabilità della grave incuria degli ultimi anni. Una situazione non più tollerabile, diventata drammaticamente urgente dopo il crollo strutturale dello scorso settembre 2025, che ha coinvolto e scoperto decine di loculi e che ha visto un intervento incisivo dell’amministrazione dopo un anno, solo a seguito di un video divenuto virale.

La partecipazione della cittadinanza è fondamentale per far sentire la voce della nostra comunità su un tema che tocca il rispetto e la memoria dei defunti. Chi non potrà essere presente fisicamente presso l’Aula Consiliare, potrà seguire la diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di San Cataldo.