Niscemi, volontari Lions e ambientalisti ripuliscono bevaio Costafredda

NISCEMI. Una giornata all’insegna dell’impegno civico e dell’amore per il territorio si è svolta domenica lungo la Sp 188, zona “Costafredda”, dove un gruppo di volontari del Lions club e delle locali sezioni dell’Anppe (associazione polizia penitenziaria) e Bersaglieri, hanno dato vita a una iniziativa ecologica dedicata alla pulizia di una vasta area degradata da cumuli di spazzatura. Alla “Domenica ecologica” ideata dal club service, hanno aderito i volontari delle altre due associazioni, che dotati di guanti, sacchi, zappe, rastrelli e tanta buona volontà, hanno rimosso erbacce, raccolto i rifiuti abbandonati e restituito decoro a una zona rurale niscemese. Particolare attenzione infatti è stata dedicata alla pulizia di un antico bevaio come elemento caratteristico di “Costafredda”, che grazie all’intervento dei volontari è stato ripulito all’interno da pietre, fango, rifiuti ed erbacce. L’iniziativa ha costituito anche un importante momento di partecipazione e sensibilizzazione per lanciare un messaggio contro l’abbandono dei rifiuti. La “Domenica ecologica” di Costafredda dimostra quanto possa essere importante il contributo dei cittadini come esempio di volontariato e senso civico volto alla tutela del territorio. Per l’Anppe hanno partecipato il presidente Pino Farruggia ed i soci Salvatore Giudice, Vincenzo Pirrotta e Gaetano Bennici; per l’Associazione nazionale bersaglieri il presidente Salvatore Sentina ed i soci Pino Pardo, Giuseppe Reina, Mario Trovato e Saverio Runza, quest’ultimi quasi novantenni; per il Lions club, la presidente Isabella Gueli ed i soci Claudia Meli, Francesco Cona, Francesco Montalto, Francesco lannì, Francesca Amato, Giuseppe D’Alessandro e Giuseppe Reina. E’ stata pure messa a dimora una pianta donata da Zoomania, poi un ristoro per i volontari offerto dal bar Musco.