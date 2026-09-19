Aggressione nella Casa Circondariale di Siracusa, un ispettore e due agenti feriti

Un ispettore e due agenti di Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri alla Casa Circondariale di Siracusa Cavadonna, aggrediti da un gruppo di detenuti durante una perquisizione straordinaria. Secondo la ricostruzione diffusa dall’Osapp, la violenza e’ scoppiata dopo il sequestro di alcuni cellulari trovati illegalmente in una cella. I tre agenti, colpiti nella colluttazione, sono stati trasportati al Pronto Soccorso per diverse escoriazioni. “Esprimiamo la nostra totale solidarieta’ e la massima vicinanza al personale aggredito in questa folle serata di violenza”, dicono in una nota congiunta il coordinatore nazionale Osapp Quattrocchi, il segretario provinciale Argentino e il rappresentante sindacale Sommariva, che definiscono l’istituto “ormai fuori controllo” e chiedono un intervento “urgente e non piu’ rimandabile” del Provveditorato e del Ministero della Giustizia, oltre all’invio del Gruppo Operativo Mobile. L’episodio arriva a poche settimane dalle rivolte di fine agosto e inizio settembre che avevano gia’ portato il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a disporre l’invio di un nuovo comandante e il trasferimento di alcuni ispettori, e a un piano di rafforzamento dell’organico per la Sicilia di 201 unita’, con priorita’ per Siracusa. (AGI)