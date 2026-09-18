Caltanissetta. Ufficio Agricoltura a supporto del comparto vitivinicolo per la stagione della vendemmia  

CALTANISSETTA. L’Ufficio Agricoltura, con sede presso il Mercato Ortofrutticolo cittadino in via Bloy n. 2, è regolarmente attivo ed operativo per erogare i propri servizi al territorio.

In questo particolare periodo, l’ufficio è pronto a rispondere al maggiore afflusso di utenti in concomitanza con i mesi dedicati alla vendemmia. Nello specifico, la struttura è pienamente attrezzata e a disposizione degli utenti per la compilazione e la vidimazione dei documenti di trasporto (MVV) delle uve destinate alla vinificazione. Tale servizio viene svolto in sinergia e in pieno accordo con l’Ufficio Regionale Repressione Frodi di Palermo, assicurando legalità, trasparenza e supporto agli operatori della filiera vitivinicola.

Oltre ai servizi dedicati al comparto vitivinicolo, tra le mansioni ordinarie e continuative garantite dall’Ufficio Agricoltura rientra inoltre la gestione del servizio per il rilascio e il rinnovo dei tesserini necessari alla raccolta dei funghi epigei spontanei. «Desidero sottolineare che l’Ufficio Agricoltura di via Bloy è un presidio istituzionale attivo 365 giorni all’anno, sempre pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori della nostra terra – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, Guido Delpopolo.

In questo momento cruciale dell’anno, segnato dalla vendemmia, l’ufficio registra un fisiologico aumento del lavoro, ed è proprio ora che il nostro personale sta profondendo il massimo sforzo per garantire efficienza e assistenza tempestiva nella gestione delle pratiche MVV, grazie anche alla stretta collaborazione con gli organi regionali di controllo. Un ringraziamento va agli uffici per il costante impegno a servizio della comunità e dello sviluppo economico locale. Invito tutti gli operatori a usufruire dei servizi offerti con la massima collaborazione e nel rispetto delle normative vigenti».