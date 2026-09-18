Caltanissetta. Acqua non potabile in C.da Milicia: emessa ordinanza sindacale. Nessuna restrizione per il resto della Città  

CALTANISSETTA. Con Ordinanza del Sindaco n. 28 del 18.09.2026, è stato disposto a tutela della salute pubblica il divieto di utilizzo per scopi potabili dell’acqua distribuita esclusivamente nella zona di Contrada Milicia, all’interno del territorio comunale di Caltanissetta.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota dell’ASP di Caltanissetta. Le analisi effettuate dal Laboratorio di Sanità Pubblica sui campioni prelevati presso il punto di prelievo “Santa Caterina 9 – Serbatoio C.da Milicia” (situato nel territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa ma a servizio anche del comprensorio di C.da Milicia a Caltanissetta) hanno evidenziato un valore di torbidità pari a 4,9 NTU, non conforme ai parametri di accettabilità stabiliti dal D.Lgs. 18/2023.

Si precisa categoricamente che l’ordinanza e le relative restrizioni interessano unicamente la Contrada Milicia e non riguardano in alcun modo il restante territorio comunale di Caltanissetta, dove l’acqua erogata rimane regolarmente potabile e sicura.

A tutela della salute e dell’igiene pubblica:

· Divieto d’uso potabile: Fino al ripristino dei regolari parametri di potabilità, è fatto divieto di utilizzare l’acqua della rete per usi alimentari e potabili nella sola C/da Milicia.

· Raccomandazione ai residenti: La popolazione residente nella sola Contrada Milicia è invitata ad avvalersi, per gli usi alimentari, di acqua minerale imbottigliata.