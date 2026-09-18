Mussomeli, Il granfondo delle due Rocche: attesa ed aspettative e domenica il via.

MUSSOMELI – Domenica 20 settembre avrà luogo la Granfondo delle Due Rocche, (‘a Rocca du Castiaddu e ‘a Rocca di Sutera), importante appuntamento sportivo grazie al quale Mussomeli è stabilmente inserito nei più autorevoli circuiti degli appassionati di MTB ed E-Bike. Dietro a tutto questo c’è il grande lavoro dell’associazione Gli Amici della MTB e delle tante altre realtà che hanno collaborato riuscendo ad unire in un unico evento divertimento, sport, natura e promozione dei territori. Infatti, La a.s.d. Gli Amici della MTB, con il patrocinio dei comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani e Sutera, in collaborazione con le ProLoco di Mussomeli, Acquaviva Platani e Sutera, sotto l’egida del CSI – Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Sicilia,ha organizzto per il 20/09/2026 la “Granfondo delle due Rocche – sui sentieri della via Francigena”, 4ª prova del Campionato Regionale MTB Granfondo 2026. Va sottolineato che la manifestazione è aperta a tutte le associazioni iscritte negli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni facenti parte della convenzione FCI, con atleti regolarmente tesserati per l’anno 2026 e in possesso di regolare certificato sanitario agonistico sportivo in corso di validità. La competizione si snoderà lungo i tracciati storici della Via Francigena. Questo percorso permette agli appassionati di mountain bike di unire lo sport alla natura e alla storia dei territori. Intato, ieri sera, si ò tanuta la conferenza stampa a tale riguardo, moderata dal giornalista Roberto Mistretta con gli interventi dei tre sindaci Interessati <all’evento, Gianluca Nigrelli sindaco di Mussomeli, Salvatore Caruso sindaco di Acquaviva Platani e Carmelo Carmelo Salamone sindaco di Sutera. C’è stato anche l’intervento di Giuseppe Cuttaia membro nazionale di MTB del.CSI.