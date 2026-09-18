Carabinieri Caltanissetta, il Generale Ubaldo Del Monaco in visita alle Stazioni di Montedoro e Acquaviva Platani

La mattina del 17 settembre 2026, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato le Stazioni Carabinieri di Montedoro ed Acquaviva Platani. Accolto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Mussomeli (CL), Capitano Lorenzo Pallotta, il Generale ha incontrato dapprima il personale della Stazione di Montedoro, per poi spostarsi nel presidio dell’Arma di Acquaviva Platani.Nel corso degli incontri, il Comandante della Legione ha approfondito le dinamiche sociali e operative caratterizzanti i rispettivi territori di riferimento, evidenziando il valore della costante presenza accanto ai cittadini e l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire la sicurezza delle comunità e la tutela del territorio. In quest’ottica, il Generale ha raccomandato di potenziare al massimo i servizi di prossimità, considerati strumenti essenziali per intercettare e prevenire in modo efficace anche le dinamiche criminali più complesse, consolidando sempre di più il rapporto di fiducia con i cittadini.Particolare attenzione, nell’affrontare il tema del contrasto a ogni forma di illegalità sia organizzata sia diffusa, è stata rivolta alla violenza di genere e alle truffe ai danni degli anzianiAl termine della visita, il Generale Del Monaco ha rivolto ai militari il proprio apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrati nello svolgimento delle attività istituzionali, invitandoli a proseguire con dedizione ed entusiasmo.