Caltanissetta. Il 27 settembre il duo Scarnato – Maida replica “September Morn” al Centro Culturale “Michele Abbate”

CALTANISSETTA. Il primo appuntamento aveva fatto registrare il sold out, ma è stato interrotto dalla pioggia. La serata torna domenica 27 settembre alle ore 20.30. Sul palco anche Giulio Vinci, Aurelio Cerami e Sandro Giglio. Una serata attesa e partecipata, tanto da far registrare il sold out, ma interrotta dall’arrivo della pioggia. Così “September Morn”, l’appuntamento musicale inserito nel cartellone 2026 di “Settembre è Nisseno”, torna con una nuova data.

Il duo SaxCord, formato da Luigi Scarnato e Fabio Maida, sarà nuovamente protagonista domenica 27 settembre, alle ore 20.30, questa volta sul palco del Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta. La replica nasce proprio dalla volontà di recuperare una serata che aveva già riscosso una significativa risposta da parte del pubblico, con i posti disponibili esauriti, prima che le condizioni meteorologiche costringessero a interrompere l’esibizione.

“September Morn”, titolo ispirato al celebre brano di Neil Diamond, rappresenta un progetto musicale che unisce le sonorità del sax e della chitarra attraverso l’incontro artistico tra Luigi Scarnato e Fabio Maida. La formazione si arricchirà inoltre della presenza di Giulio Vinci alle tastiere, Aurelio Cerami al basso e Sandro Giglio alla batteria, per una serata che promette un repertorio articolato e una dimensione musicale particolarmente coinvolgente.

Scarnato, conosciuto a Caltanissetta anche per la sua attività professionale di cardiologo e per il suo impegno alla guida di Cuore Chiaro Aps, associazione dei cardiosimpatici di Caltanissetta, affianca da anni alla professione medica una profonda passione per la musica. Il sassofono è diventato così una componente importante del suo percorso artistico. Al suo fianco Fabio Maida, laureato in chitarra classica e Lettere moderne e allievo del celebre chitarrista Alirio Diaz. Nel corso della sua attività musicale ha collaborato con associazioni ed enti in Italia e all’estero, esibendosi con diverse formazioni e anche in orchestra.

L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Settembre è Nisseno 2026”, con la collaborazione tra Cuore Chiaro Aps e Comune di Caltanissetta, e rappresenta il recupero dell’appuntamento precedentemente interrotto a causa della pioggia. L’ingresso è gratuito e i posti a sedere saranno disponibili fino a esaurimento. Dopo il primo appuntamento, dunque, “September Morn” torna sul palco. Questa volta al Centro Culturale Michele Abbate, con l’obiettivo di permettere al pubblico di vivere integralmente la serata musicale già molto partecipata nella sua prima occasione. Appuntamento domenica 27 settembre alle ore 20.30 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta.