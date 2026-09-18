Sicilia. Incendi, Schifani: “Sì a fondo di rotazione per pulire i terreni”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dato parere favorevole all’istituzione di un fondo di rotazione per i Comuni da inserire nella prossima manovra finanziaria regionale. La misura servirà a garantire agli enti locali le risorse necessarie per gli interventi di pulizia straordinaria dei terreni privati lasciati incolti, fondamentali per la prevenzione degli incendi, permettendo poi ai Comuni di rivalersi sui proprietari inadempienti per il recupero delle somme. La proposta era stata avanzata dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in apertura dei lavori istituzionali del confronto di oggi a Taormina sul nuovo modello di gestione del territorio in tema di incendi. L’accordo punta ad accelerare le azioni di bonifica preventiva sul territorio siciliano, garantendo liquidità immediata alle amministrazioni locali per mettere in sicurezza le aree a rischio ed evitare il divampare dei roghi estivi. (ITALPRESS).