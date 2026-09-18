In provincia di Caltanissetta assunti 40 nuovi portalettere da Poste Italiane

CALTANISSETTA. Il servizio di recapito in provincia di Caltanissetta si rafforza grazie al piano assunzioni di Poste Italiane che anche quest’anno è entrato nel vivo con la firma di ulteriori contratti a tempo indeterminato. Per il territorio del Nisseno sono quaranta i nuovi inserimenti di risorse applicate nella sede del capoluogo.

Con il costante incremento degli acquisti online e la richiesta di consegne capillari legate all’e-commerce, i neoassunti andranno a rafforzare la logistica sul territorio di Caltanissetta e in provincia, dai centri cittadini fino alle frazioni. Le nuove risorse stabilizzate entrano in servizio presso il centro di distribuzione cittadino, e supporteranno il servizio di consegne già svolto nel Nisseno da oltre ottanta portalettere, parte di una squadra di oltre cento addetti alla logistica.

Ed è sempre a supporto del mercato e-commerce che Poste Italiane in provincia di Caltanissetta aumenta anche i punti di ritiro e consegna per i cittadini grazie alla rete Locker Italia. A oggi sul territorio sono presenti dieci “armadietti automatizzati” moderni e tecnologici di colore blu, parte di un piano di ulteriori attivazioni. La flotta aziendale per il recapito è composta nel Nisseno da oltre cento veicoli in costante rinnovamento, due terzi dei quali a basse o zero emissioni. Dai mezzi a due e tre ruote fino agli spaziosi van, la flotta sempre più green di Poste Italiane vanta caratteristiche di sicurezza, sostenibilità e capienza consentendo così ai portalettere la consegna a destinazione di posta e di pacchi attesi dai sempre più numerosi destinatari di spedizioni online.