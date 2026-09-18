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In provincia di Caltanissetta assunti 40 nuovi portalettere da Poste Italiane

Redazione 1

In provincia di Caltanissetta assunti 40 nuovi portalettere da Poste Italiane

Ven, 18/09/2026 - 18:04

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CALTANISSETTA. Il servizio di recapito in provincia di Caltanissetta si rafforza grazie al piano assunzioni di Poste Italiane che anche quest’anno è entrato nel vivo con la firma di ulteriori contratti a tempo indeterminato. Per il territorio del Nisseno sono quaranta i nuovi inserimenti di risorse applicate nella sede del capoluogo.

Con il costante incremento degli acquisti online e la richiesta di consegne capillari  legate all’e-commerce, i neoassunti andranno a rafforzare la logistica sul territorio di Caltanissetta e in provincia, dai centri cittadini fino alle frazioni. Le nuove risorse stabilizzate entrano in servizio presso il centro di distribuzione cittadino, e supporteranno il servizio di consegne già svolto nel Nisseno da oltre ottanta portalettere, parte di una squadra di oltre cento addetti alla logistica.

Ed è sempre a supporto del mercato e-commerce che Poste Italiane in provincia di Caltanissetta aumenta anche i punti di ritiro e consegna per i cittadini grazie alla rete Locker Italia. A oggi sul territorio sono presenti dieci “armadietti automatizzati” moderni e tecnologici di colore blu, parte di un piano di ulteriori attivazioni. La flotta aziendale per il recapito è composta nel Nisseno da oltre cento veicoli in costante rinnovamento, due terzi dei quali a basse o zero emissioni. Dai mezzi a due e tre ruote fino agli spaziosi van, la flotta sempre più green di Poste Italiane vanta caratteristiche di sicurezza, sostenibilità e capienza consentendo così ai portalettere la consegna a destinazione di posta e di pacchi attesi dai sempre più numerosi destinatari di spedizioni online.

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