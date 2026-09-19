Mussomeli contrada “Sampria”: domani messa all’aperto e la benedizione ai contradaioli della vallata.

MUSSOMELI – In contrada “Sampria” territorio di Mussomeli, in cima alla collina – domenica prossima 20 settembre alle ore 16, sarà celebrata la messa ai piedi della statua di Cristo Redentore che domina l’intera vasta vallata. Un evento religioso annuale, voluto dai contradaioli della zona, a seguito della collocazione di alcuni anni fa della statua, realizzata con la polvere di marmo del peso complessivo di 400 kg circa ancorata sulla stele all’altezza di quattro metri. Un appuntamento che risulta partecipato dai tanti contradaioli che raggiungono la vetta anche a piedi. Un atto religioso per onorare il Cristo Redentore e chiederne la protezione di tutta la vallata con le intere famiglie.
di Redazione 3 Sab, 19/09/2026 - 08:02