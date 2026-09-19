A Caltanissetta nasce il Coordinamento provinciale del movimento “Più Uno”

Anche nella provincia di Caltanissetta, su iniziativa del Coordinamento regionale, è stato costituito il Coordinamento provinciale del movimento “PIU’ UNO”. Movimento nato su iniziativa dell’avv. Ernesto Ruffini e dallo stesso guidato.
Il coordinamento provinciale di Caltanissetta è composto da Claudio Vassallo (coordinatore), Andrea Ferrante, Gaetano Cino, Giancarlo Bonsignore e Giuseppe Scibetta.
L’organismo provinciale, così come precisato dall’avvocato Giuseppe Bruno, coordinatore regionale, avrà il compito di accompagnare il movimento fino alla sua trasformazione in soggetto politico edalla nascita degli organismi secondo le regole statutarie, che saranno stabilite nel corso dell’Assemblea Nazionale del prossimo 10 ottobre.
L’organismo provinciale opererà con l’obiettivo di radicare “PIÙ UNO e la “Politica dell’uguaglianza” nel nostro territorio.