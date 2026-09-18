Riesi. Istituito dall’amministrazione comunale servizio di compilazione delle bolle uva presso l’Ufficio Suap

RIESI. L’Amministrazione Comunale RinnoviAmo RIESI, Assessore all’Agricoltura Enrico Riggio, informa la cittadinanza e gli operatori del settore che il Comune di Riesi mette a disposizione degli interessati il servizio di compilazione delle bolle uva presso l’Ufficio SUAP. Il servizio sarà svolto dal Responsabile dell’Ufficio SUAP, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 10:15

Sabato e domenica: servizio non disponibile. Si invitano gli interessati a prendere nota degli orari e a rivolgersi all’Ufficio SUAP per la compilazione delle bolle uva.