Scuola danneggiata da un incendio a Gela, identificati tre minorenni

Sarebbero tre minorenni di età inferiore ai quattordici anni, e quindi non imputabili, i responsabili del rogo e del danneggiamento della scuola Luigi Capuana di Gela. A identificarli sono stati agenti di polizia del locale commissariato. L’incendio è stato appiccato la scorsa settimana e l’istituto, a causa dei danni, non ha potuto riaprire i battenti per il nuovo anno scolastico. I lavori di ripristino sono in corso. Le indagini, per competenza, sono coordinata dalla Procura per i minorenni di Caltanissetta. (ANSA).