Sondaggio politico: Fdi stabile al 26,4%, Pd sotto la soglia del 20%

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Fratelli d'Italia si conferma primo partito al 26,4%, mentre il Partito democratico scende sotto la soglia del 20%, attestandosi al 19,5% (-0,6%). È quanto indica il sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli e pubblicato dal Corriere della Sera. Nel centrodestra, Forza Italia flette al 7,3% (-1,0%), la Lega si attesta al 4,7% (-0,4%) e Noi Moderati resta all'1%. Si registra la crescita di Futuro Nazionale, formazione di Roberto Vannacci, che sale all'8,8% (+1,7%). Sul fronte delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 14,5%, così come Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%. Azione si attesta al 3,0%, mentre +Europa sale al 2,1% (+0,7%), appaiando Italia Viva (2,1%, -0,2%). In chiave coalizioni, l'alleanza di centrosinistra è stimata al 43,9% a fronte del 38,7% del centrodestra tradizionale. In caso di inclusione di Vannacci, il centrodestra allargato salirebbe al 45,7%, contro il 45,2% del campo progressista. L'indice di gradimento dell'esecutivo scende da 42 a 40, mentre quello della premier Giorgia Meloni passa da 42 a 41.

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