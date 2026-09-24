Marianopoli, ricordato il Carabiniere Emanuele Messineo: Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria

Ieri mattina, a Marianopoli (CL), l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio all’eroico sacrificio del Carabiniere Emanuele Messineo, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. La cerimonia si è svolta nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua tragica morte, avvenuta a Maranello (MO) il 23 settembre 1974. La commemorazione è iniziata con una solenne Santa Messa nella Chiesa di San Giuseppe di Marianopoli, concelebrata dal Cappellano Militare dei Carabinieri Don Salvatore Falzone, e dal locale Parroco della Chiesa, Don Bernardo Briganti. Alla funzione ha preso parte la sorella del caduto, la signora Messineo Anna, accompagnata dai propri familiari; erano inoltre presenti il Sindaco ed il Presidente del Consiglio di Marianopoli (CL), il Comandante della Compagnia Carabinieri di Mussomeli e il Comandante della locale Stazione Carabinieri. L’evento ha visto anche una sentita partecipazione della popolazione, di una rappresentanza dei Carabinieri in servizio e in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e degli studenti dell’Istituto Comprensivo del luogo, a testimonianza del forte legame con il loro concittadino.

Al termine della celebrazione religiosa, dopo la Preghiera del Carabiniere, il Comandante della Compagnia CC di Mussomeli, Cap. Lorenzo Pallotta, ha ricordato con commozione il gesto del Car. Messineo. Per il suo eroico atto, gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, con la seguente motivazione:”Informato della presenza di due individui sospetti in Istituto di Credito non esitava ad intervenire da solo sul posto. Mentre procedeva all’identificazione di uno di essi – essendosi l’altro allontanato poco prima – notato che lo stesso aveva estratto repentinamente una pistola, lo affrontava con determinazione e sprezzo del pericolo, ingaggiando una violenta colluttazione nel tentativo di disarmarlo. Fatto segno a numerosi colpi d’arma da fuoco e sebbene gravemente ferito, trovava ancora la forza di inseguire il malfattore ed estrarre la pistola di ordinanza per tentare una estrema reazione prima di abbattersi esanime al suolo. Fulgido esempio di elevate virtù militari e di sublime senso del dovere spinto con serena consapevolezza fino al supremo sacrificio”. Maranello (Modena), 23 settembre 1974.La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro in Piazza Messineo, sul busto in bronzo dedicato all’eroe. La memoria del Carabiniere Messineo continua a essere onorata dalle Istituzioni, e perpetuata dalla profonda stima delle comunità di Maranello e di Marianopoli, che ne hanno conosciuto e apprezzato il coraggio e il senso del dovere. La città di Marianopoli, in particolare, ha voluto dedicargli una piazza e una stele a perenne ricordo del suo “figlio” caduto.