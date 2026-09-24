Bompensiere. Installato l’Atm Postamat nella sede dell’Ufficio Postale. Il sindaco: “Piccolo grande passo per la nostra Comunità”

BOMPENSIERE. Una notizia attesa da tempo: l’ATM Postamat è stato finalmente installato nella sede dell’Ufficio Postale. L’attesa è ormai quasi finita. Il nuovo ATM entrerà in funzione entro la fine del mese, mettendo a disposizione della nostra comunità un servizio importante e atteso da anni.

Venerdì 25 settembre l’Ufficio Postale resterà chiuso per consentire lo svolgimento delle attività tecniche connesse alla messa in funzione del nuovo ATM. “Per me – ha sottolineato il sindaco Salvatore Virciglio – è una soddisfazione particolare vedere concretizzarsi questo risultato. Qualche anno fa, nell’ambito del Progetto POLIS, avevamo assunto un impegno nei confronti della nostra comunità. Oggi quell’impegno diventa realtà”.

Bompensiere è tra i primi Comuni nei quali Poste Italiane sta completando gli investimenti previsti dal Progetto Polis, un programma che punta a rafforzare i servizi nei piccoli Comuni e a rendere gli uffici postali sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Ringrazio Poste Italiane per l’ascolto costante dei piccoli centri. “È un piccolo grande passo per Bompensiere – ha concluso il sindaco – un servizio in più, una comodità in più, un altro tassello nel percorso di attenzione e di investimento sul nostro paese. Sono davvero contento che un impegno assunto diversi anni fa oggi possa finalmente diventare una realtà concreta per tutti i cittadini”.