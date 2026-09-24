Il torrone di Caltanissetta protagonista a Torino per “Terra Madre – Salone del gusto 2026”

Con il patrocinio del Comune di Caltanissetta attraverso l’assessorato alle Attività produttive il torrone sarà presente al Salone del gusto 2026 a Torino dal 24 settembre al 27 settembre. Oggi alle 17 si terrà un laboratorio dedicato al Torrone di Caltanissetta presidio slow food, realizzato dal maestro torronaio Davide Scancarello, titolare di Tentazioni e sapori. Il torrone verrà realizzato sul posto con lo scopo di far capire il lavoro che c’è dietro ad un prodotto che il cliente finale acquista e degusta. Dal tipo di materie prime utilizzate, mandorle miele e pistacchi siciliani, al tipo di lavorazione necessaria per la sua realizzazione. Sarà un momento importante di condivisione sia culturale, in quanto il torrone di Caltanissetta ha una sua storia secolare importante, sia di sapori perché verrà fatto degustare alle persone presenti in fiera.