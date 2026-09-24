Nella mattinata di ieri, nella cornice della parrocchia “Mater Ecclesiae” di Enna, si è svolta la celebrazione della Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo apostolo, Patrono della Guardia di Finanza, co-celebrata dal Cappellano Militare delCorpo Don Antonino Pozzo, unitamente al Parroco della comunità parrocchiale Don Angelo Lo Presti.La solenne liturgia è avvenuta alla presenza del Comandante Provinciale Col. Giovanni Caruso, di Autorità civili e militari nonché di una significativa rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio nella provincia, unitamente a personale in congedo della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.Al centro delle riflessioni spirituali condivise durante l’omelia, è stata evidenziata la parabola di San Matteo e il suo profondo significato attuale, quale momento, per gli appartenenti al Corpo, di intimo raccoglimento rispetto all’importanza dei valori etici e dello spirito di gruppo.La celebrazione eucaristica è stata caratterizzata dalla tradizionale lettura della “Preghiera del Finanziere”, a rinnovare il patto di fedeltà e dedizione che unisce le donne e gli uomini del Corpo nel loro quotidiano servizio a difesa degli interessi dello Stato e della legalità economica.Al termine della celebrazione, il Comandante Provinciale, dopo aver rivolto un saluto di ringraziamento alle Autorità intervenute, ha inteso esprimere parole di sentito apprezzamento a tutti i finanzieri per il servizio quotidianamente svolto, sottolineando l’importanza, in questa particolare ricorrenza, di ricordare i militari del Corpo caduti nell’adempimento del dovere nonché della vicinanza reciproca quale senso di appartenenza alla grande famiglia delle fiamme gialle.
Enna, la Guardia di Finanza celebra il Patrono San Matteo
Gio, 24/09/2026 - 08:53
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