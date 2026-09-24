Mussomeli, l’assessore Catania in trasferta a Torino; appuntamenti internazionali dedicati al cibo, alla biodiversità e alla sostenibilità

MUSSOMELI – Dal 24 al 27 settembre, Il vice sindaco, nonché assessore alle attività produttive e Turismo Giuseppe Catania sarà a Torino per Terra Madre – Salone del Gusto – uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al cibo, alla biodiversità e alla sostenibilità. Sarà un’occasione per raccontare le eccellenze agroalimentari, le produzioni locali, la biodiversità, le tradizioni e l’identità della comunità mussomelese, creando nuove relazioni con produttori, operatori e realtà provenienti da tutto il mondo. Dunque, 4 giorni di incontri, scambi e opportunità. Un’occasione per portare il territorio mussomelese sul palcoscenico internazionale.