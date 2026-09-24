A Sommatino la voce della disabilità diventa impegno: un convegno per i diritti e l’inclusione

Raccontare la propria esperienza diventa un atto di partecipazione civile e di proposta concreta. È questo lo spirito del convegno dedicato alla disabilità, all’inclusione e alle condizioni che ancora oggi incidono sulla vita delle persone con disabilità, in programma il 26 settembre 2026, alle ore 17:30, presso la Domus Misericordie di Sommatino. L’iniziativa è promossa da “Un Mondo Diverso”, movimento impegnato nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, ideato da Flavio Di Tavi in collaborazione con Giuseppe Carapezza, presidente della UILDM – Sezione di Mussomeli. A moderare l’incontro sarà la dottoressa Maria Carmela Ferlisi. Al centro del confronto ci saranno le testimonianze dirette delle persone con disabilità, dei loro familiari, dei volontari e dei rappresentanti delle associazioni: percorsi segnati da ostacoli concreti, ma soprattutto esperienze di autonomia, competenza e partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e lavorativa del territorio. L’obiettivo è dare spazio e voce a una parte della società che ha ancora troppo poco peso nel dibattito pubblico, e aprire un confronto operativo con istituzioni e amministrazioni. Accessibilità, abbattimento delle barriere architettoniche, assistenza, autonomia, inclusione e pari opportunità non sono concessioni né atti di benevolenza: sono obiettivi di governo che si realizzano con scelte precise, risorse e tempi definiti. Sono state invitate le istituzioni locali e regionali, chiamate a confrontarsi direttamente con chi vive ogni giorno le criticità dei servizi, delle infrastrutture e delle opportunità disponibili sul territorio. Tra gli interventi previsti figurano la presidente del Consiglio comunale di Sommatino, dottoressa Rosalba Sanfilippo, la commissaria straordinaria del Comune di Sommatino, dottoressa Teresa Burgio, il presidente dell’ANFFAS di Caltanissetta Maurizio Nicosia, Giuseppe Carapezza, presidente della UILDM – Sezione di Mussomeli, e Luca Casagrande, Responsabile Regionale del Dipartimento Disabilità di Fratelli d’Italia – Trentino. Parteciperanno inoltre altre figure impegnate nel campo della disabilità e del volontariato. Sarà un confronto pubblico, ma anche un momento di forte impatto umano: ogni testimonianza darà voce a migliaia di persone che ogni giorno chiedono non assistenza, ma pari opportunità di accesso ai servizi, alla mobilità, all’istruzione, al lavoro e alla piena partecipazione alla vita sociale. Il convegno non si limita a parlare di disabilità: mette al centro le persone con disabilità come soggetti attivi, e chiama istituzioni, politica, associazioni e cittadini alle proprie responsabilità concrete. Costruire una società realmente inclusiva è un impegno che si misura nei fatti: nelle scelte amministrative, negli investimenti, nella capacità delle istituzioni di ascoltare e agire di conseguenza. *Flavio Di Tavi* Coordinatore di “Un Mondo Diverso” Impegnato per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità: Giuseppe Carapezza Rappresentante UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Mussomeli Odv Tel. 3