Santa Caterina Villarmosa a Torino il 26 e il 27 settembre per “Terra Madre – Salone del Gusto” con tre eccellenze del territorio

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa sarà presente il 26 e il 27 settembre a Torino, al “Terra Madre – Salone del Gusto”, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alle eccellenze agroalimentari, alle produzioni locali, alla biodiversità e alla sostenibilità, con la presenza di oltre 600 stand e migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. “L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto che Santa Caterina Villarmosa fosse presente a questo importante appuntamento – dichiara l’amministrazione comunale – Un’occasione per raccontare le nostre tradizioni, la nostra identità e le eccellenze della nostra comunità.”

A rappresentare Santa Caterina Villarmosa saranno tre realtà del territorio: Apicoltura “D’Anna” di Fulco Grazia; Le Antiche Tradizioni di Montalto Luisa – Azienda Agricola biologica; Stella – Contadino per Passione – Azienda Agricola biologica.

“Per noi, promuovere il territorio significa anche creare le condizioni affinché le nostre aziende possano uscire dai confini locali, presentare i propri prodotti, allargare la propria rete di contatti e creare nuove opportunità di crescita – conclude – Per la nostra comunità ha inizio una nuova esperienza rivolta alle nostre eccellenze, ed è solo l’inizio. Perché il nostro territorio merita di essere raccontato, valorizzato e fatto conoscere. Santa Caterina Villarmosa c’è, e continuerà ad esserci.”