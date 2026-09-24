Piazza Armerina, stalking e arma clandestina: un arresto della polizia

Lo scorso sabato personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto all’arresto di una persona in quanto destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari.L’uomo, alcuni giorni prima, era stato denunciato da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria del Commissariato armerino in ordine al reato di atti persecutori e possesso di arma clandestina ai danni dell’attuale fidanzato della sua ex compagna, attuando nei confronti di quest’ultimo una serie di condotte minatorie, l’ultima delle quali esercitata con l’uso di un’arma clandestina. A seguito della gravità dei fatti denunciati, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.Alla luce di ciò, ufficiali e agenti di p.g. del locale Commissariato dopo aver rintracciato l’indagato la mattina di sabato 19 settembre lo hanno tratto in arresto e, compiuti gli accertamenti di rito, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza a disposizione dell ‘ Autorità giudiziaria.Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona sottoposta a indagini potrà essere accertata esclusivamente con sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.