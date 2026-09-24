Etna, restrizioni negli arrivi in aeroporto: 10 movimenti l’ora

A seguito dell’attivita’ eruttiva dell’Etna in corso, sono state introdotte, informa la Sac, limitazioni all’operativita’ dell’aeroporto di Catania, con restrizioni negli arrivi a dieci movimenti l’ora fino alle 17. “Al momento l’impatto sulle operazioni – spiega la societa’ di gestione – e’ ridotto e tutte le attivita’ aeroportuali proseguono regolarmente. La situazione e’ costantemente monitorata”. L’Ingv aveva comunicato un livello di allerta rossa per l’aviazione, con una nube di 4 km e la cenere diretta verso sud-sudest. (AGI)