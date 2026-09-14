Santa Caterina. Per il trasporto extraurbano le famiglie degli studenti possono chiedere il rimborso

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina Villarmosa informa le famiglie degli studenti delle scuole superiori che, anche per l’anno scolastico 2026/2027, è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per il trasporto extraurbano verso istituti scolastici situati in altri Comuni. Le domande devono essere presentate dall’1 al 10 ottobre 2026.
Il beneficio è prioritariamente rivolto agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a € 10.632,94; eventuali somme residue potranno essere destinate anche agli studenti con ISEE superiore, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Per i rimborsi successivi, sarà necessario presentare mensilmente l’apposita richiesta allegando i relativi titoli di viaggio. La domanda va presentata entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce. Le istanze possono essere presentate presso lo Sportello Pubblica Istruzione – Settore IV, Servizi Sociali, in Via Roma 188, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, oppure tramite PEC o e-mail agli indirizzi indicati nell’avviso.