Santa Caterina. Attivato dal Comune il trasporto scolastico per studenti con disabilità

SANTA CATERINA. Su espressa volontà dell’Assessore alle Politiche Sociali Angela Marotta, il Comune di Santa Caterina Villarmosa ha attivato, per l’anno scolastico 2026/2027, il servizio di trasporto scolastico da e per la scuola per studenti con disabilità, attraverso voucher digitali alle famiglie.

Un impegno concreto per sostenere le famiglie e promuovere inclusione, autonomia e diritto allo studio. Rivolto agli studenti residenti a Santa Caterina Villarmosa che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado. Il servizio sarà attivo dal prossimo mese di ottobre 2026 e fino al 31 maggio 2027, per un massimo di 7 studenti. Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell’avviso. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 24 settembre 2026.