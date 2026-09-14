Salute

Santa Caterina. Attivato dal Comune il trasporto scolastico per studenti con disabilità

Redazione 1

Santa Caterina. Attivato dal Comune il trasporto scolastico per studenti con disabilità

Lun, 14/09/2026 - 12:12

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SANTA CATERINA. Su espressa volontà dell’Assessore alle Politiche Sociali Angela Marotta, il Comune di Santa Caterina Villarmosa ha attivato, per l’anno scolastico 2026/2027, il servizio di trasporto scolastico da e per la scuola per studenti con disabilità, attraverso voucher digitali alle famiglie.

Un impegno concreto per sostenere le famiglie e promuovere inclusione, autonomia e diritto allo studio. Rivolto agli studenti residenti a Santa Caterina Villarmosa che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado. Il servizio sarà attivo dal prossimo mese di ottobre 2026 e fino al 31 maggio 2027, per un massimo di 7 studenti. Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell’avviso. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 24 settembre 2026.

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