Coppa Nissena, paura sul traguardo: la Ferrari di Kadija Mourtaji contro la struttura d’arrivo

CALTANISSETTA – Momenti di grandissima paura alla 71ª Coppa Nissena, appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Supersalita, per uno spettacolare incidente verificatosi proprio negli ultimi metri del percorso, praticamente in corrispondenza della linea del traguardo.

Protagonista dell’episodio è stata la pilota Kadija Mourtaji, portacolori della RO Racing, impegnata al volante della potente Ferrari 296 Challenge Evo, vettura schierata nella GT Supercup Divisione 1.

Quando ormai mancavano pochissimi metri alla conclusione della salita, Mourtaji ha perso il controllo della Ferrari. La vettura è finita contro la struttura presente nella zona d’arrivo, abbattendo l’americana che sorreggeva la scritta del traguardo, per poi terminare la propria corsa a ridosso della struttura destinata agli addetti alla gara.



Una dinamica impressionante che per alcuni interminabili istanti ha fatto temere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, però, il bilancio dell’incidente è stato soltanto materiale: Kadija Mourtaji è rimasta illesa e non si sono registrati feriti tra gli addetti ai lavori presenti nella zona.

Ingenti, invece, i danni riportati dalla Ferrari dopo il violento impatto.

Immediato l’intervento dei commissari di percorso, degli addetti alla sicurezza e del personale dell’organizzazione. La gara è stata inevitabilmente sospesa per consentire la rimozione della vettura e, soprattutto, per ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona del traguardo.



Un lavoro delicato che ha richiesto diverso tempo. Gli addetti hanno provveduto a sistemare l’area interessata dall’incidente e a effettuare tutte le verifiche necessarie prima di consentire la ripresa della competizione.

La Ferrari 296 Challenge Evo condotta da Mourtaji è una vettura equipaggiata con motore V6 biturbo e la pilota era tra le protagoniste della GT Supercup Divisione 1.



Alla fine rimane soprattutto il grande spavento. La violenza dell’incidente e il punto nel quale si è verificato, proprio negli ultimissimi metri della Coppa Nissena, hanno tenuto tutti con il fiato sospeso.

La notizia più importante, tuttavia, è quella arrivata subito dopo lo schianto: la pilota è uscita illesa e nessuna persona è rimasta coinvolta fisicamente nell’incidente. Soltanto dopo il lungo e prezioso lavoro degli uomini impegnati sul percorso è stato possibile ripristinare le condizioni necessarie per far ripartire la gara.