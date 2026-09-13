Caltanissetta, il PD: “Pessima situazione sulla A19, la nostra città isolata. Il sindaco convochi un tavolo con Anas e Prefettura”

Attraverso una nota Greta Tassone, Carlo Vagginelli e Davide Chiarenza del Partito Democratico di Caltanissetta intervengono in tema di viabilità. Di seguito il testo integrale della nota.

La pessima situazione della A19, con i suoi perduranti lavori di ammodernamento impone una decisa azione a favore degli automobilisti che si avventurano ogni giorno lungo il suo percorso accidentato. Anche nel corso di questa estate noi siciliani ed i tanti turisti presenti nella nostra regione hanno dovuto affrontare disagi inenarrabili lungo un percorso autostradale pieno di cantieri. Un disagio che in queste settimane è ulteriormente aggravato dall’intollerabile aumento del costo della benzina. Tutto ciò non è figlio del caso, ma di una politica inconcludente e indifferente ai bisogni delle persone. Il Presidente della Regione Schifani è commissario straordinario del Governo per la manutenzione dell’autostrada Palermo-Catania e alla luce di questo incarico aveva assunto precisi impegni davanti alla cittadinanza, dichiarando che entro il 2026 l’ottanta per cento dei cantieri della A-19 sarebbe stato completato. Bene, siamo arrivati a settembre ed è ormai evidente che questo obiettivo non sarà raggiunto. Del resto, la stessa Anas ha recentemente corretto il tiro, dichiarando che nella migliore delle prospettive solo il 52% dei lavori sarà terminato nel corso di quest’anno. Il prezzo di questa insostenibile lentezza è pagato dai cittadini e dalle imprese della nostra regione e in maniera particolare da quelli della nostra città. Perché al di là della festosa e retorica inaugurazione dell’ultimo tratto della SS640 è evidente che la nostra città rimane gravemente isolata, sia nella direzione dei due principali poli urbani regionali (Palermo e Catania), sia lungo l’asse ferroviario. Di fronte a questa situazione servono certamente misure strutturali e di fondo, ma occorrono anche risposte d’urgenza, che possano almeno alleviare le difficoltà di circolazione dei cittadini è delle imprese nissene. Per questo sollecitiamo il Sindaco affinché solleciti un incontro con il Prefetto e i vertici ANAS al fine di approfondire le seguenti questioni: Un aggiornamento sull’effettivo stato di avanzamento dei cantieri autostradali e ferroviari nelle direzioni di Catania e Palermo, sulle risorse impiegate per il loro completamento e sulle previsioni temporali per la loro conclusione; Una valutazione di misure tampone che possano migliorare le condizioni di sicurezza dei viaggiatori, come ad esempio la provvisoria sospensione del doppio senso di circolazione, soprattutto in galleria, sui tratti autostradali maggiormente gravati da cantieri, come quello che va dallo svincolo di Caltanissetta ad Enna; La previsione di ristori fiscali nei confronti delle imprese e dei lavoratori gravati dall’inefficienza infrastrutturale; La messa a punto delle opere di compensazione per i lavori della SS640 non ancora pienamente realizzati, a partire dalla ristrutturazione del Bivio La Spia. Chiediamo che le autorità in questione si attivino quanto prima per affrontare le problematiche che abbiamo indicato e vigileremo fino a quando non saranno garantiti i livelli minimi di sicurezza stradale ed efficienza nei trasporti. Greta Tassone, Carlo Vagginelli e Davide Chiarenza.