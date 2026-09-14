Lancio di sassi contro la polizia durante una corsa di moto clandestina a Palermo, agenti feriti e due arresti

Lancio di sassi contro le volanti della polizia che cercavano di fermare una corsa di moto clandestina. E’ successo questa notte nel quartiere Falsomiele di Palermo. I residenti si sono scagliati contro le pattuglie per impedire l’arresto dei due motociclisti. Quasi mezz’ora di far west fra le vie del quartiere a sud della città con inseguimenti a tutta velocità in mezzo alle case. Il bilancio è di due giovani arrestati, di 20 e 27 anni, oltre ad alcuni agenti feriti e danni alle auto della questura.Vicino largo dei Pinguini i sei agenti su tre volanti sono stati accerchiati da una ventina di residenti: le auto sono state colpite da un lancio di pietre, sedie, spranghe di ferro per proteggere la fuga dei motociclisti. Alcuni agenti sono rimasti feriti, colpiti dalla sassaiola. I due aggressori sono stati bloccati e arrestati in un magazzino dove si erano rifugiati.