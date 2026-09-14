Sicilia, si inaugura a Trappeto una scuola dedicata a Fratel Biagio Conte

Si terrà questa mattina, alle 9.30, la cerimonia di inaugurazione del ristrutturato plesso scolastico di Via Milano a Trappeto, nel palermitano che sarà intitolato a Fratel Biagio Conte. Si tratta della prima struttura scolastica, in assoluto, ad essere dedicata al missionario laico palermitano. Una scelta voluta con determinazione e difesa dal sindaco Santo Cosentino e dall’amministrazione comunale di Trappeto, per rendere omaggio a Biagio Conte, diventato icona di accoglienza solidarietà e dedizione agli ultimi. Alla cerimonia parteciperanno numerose autorità civili, militari e religiose, fra cui: il presidente della Regione, Renato Schifani, l’arcivescovo di Monreale S.E. Gualtiero Isacchi, l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale Mimmo Turano, il senatore Raul Russo, Carolina Varchi, il deputato regionale, Marco Intravaia, don Pino Vitrano della Missione Speranza e Carità, fondata da Biagio Conte. (Ter/Adnkronos)