Caltanissetta. Asp in prima linea per il benessere animale: nuovi spazi nell’ex Ospedale Vittorio Emanuele per anagrafe canina e sterilizzazioni

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta, nell’ottica del miglioramento continuo del rapporto tra uomo, animali ed ambiente nonché della prevenzione e del contrasto al randagismo canino, interviene con azioni e attività che risultano determinanti al raggiungimento dell’obiettivo comune. E’ di qualche settimana fa l’individuazione e la relativa assegnazione dei locali di V.le Regina Margherita di Caltanissetta (ex Ospedale Vittorio Emanuele) di proprietà della ASP al Servizio di Sanità Animale afferente al Dipartimento Veterinario.

Inoltre, in seguito alla inagibilità per problemi statici dell’immobile ubicato in Via Due Fontane presso la scuola elementare rurale di proprietà del Comune, la Direzione della ASP di Caltanissetta ha autorizzato temporaneamente l’utilizzo di parte dei suddetti locali per le attività urgenti ed indifferibili per garantire il benessere degli animali, nelle more che il Comune, come da protocollo d’intesa adottato nel 2025 tra i due Enti, provveda agli adempimenti di competenza previsti dalle vigenti disposizioni in subiecta materia, rendendo disponibile la struttura già individuata allo scopo.

Con l’autorizzazione all’utilizzo momentaneo dei locali dell’ex Ospedale V.E. da parte del Direttore Generale, è stato finalmente possibile riprendere ad erogare le prestazioni veterinarie destinate alla popolazione di cani vaganti e gatti liberi sul territorio nonché agli animali da compagnia di proprietà dei cittadini. Presso i locali dell’ex Ospedale Vittorio Emanuele, nonostante gli spazi non assicurino la piena operatività del servizio, è stato temporaneamente allocato il Centro di Igiene Urbana Veterinaria di Caltanissetta per riprendere a garantire le operazioni di anagrafe degli animali da compagnia e le sterilizzazioni dei cani randagi vaganti e dei gatti liberi sul territorio provenienti dai Comuni del territorio del Libero consorzio comunale di Caltanissetta consentendo al Comune interessato di risparmiare diverse migliaia di euro l’anno.

La realizzazione del Centro di Igiene Urbana Veterinaria di Caltanissetta in strutture e locali adeguati alla concretizzazione delle attività previste dal Protocollo d’Intesa tra l’ASP e il Comune, garantirebbe l’esecuzione di tutte le prestazioni veterinarie correlate alla gestione delle popolazioni animali sinantropiche, rappresentando uno dei tasselli di un progetto molto più ampio destinato al controllo e prevenzione del randagismo canino e delle popolazioni animali sul territorio.

In tal senso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta,con Il progetto “Alterità Animale – L’altra faccia della società”, si pone come obiettivo generale la “costruzione e il miglioramento del rapporto tra uomo, animali ed ambiente” e prevede la collaborazione con i Comuni, le Associazioni Animaliste e i Cittadini Volontari Animalisti, finalizzate al contrasto e alla prevenzione del randagismo e, più in generale, al benessere degli animali d’affezione attraverso il potenziamento delle attività di anagrafe degli animali da compagnia e delle attività di sterilizzazione, la realizzazione di un pronto soccorso veterinario con centro diagnostico polispecialistico a valenza provinciale, la promozione di campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti il contrasto e la prevenzione del randagismo canino e sull’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli animali di affezione e di corsi di formazione per cittadini volontari impegnati nelle attività specifiche.

Il Centro di Igiene Urbana Veterinaria di Caltanissetta di Viale Regina Margherita, per operazioni di anagrafe degli animali d’affezione, attualmente è operativo secondo i seguenti orari:

lunedì 9.00 – 12.00

giovedì 15.30 – 17.30

Tutte le informazioni necessarie e la modulistica sono disponibili sul sito internet dell’ASP Caltanissetta all’indirizzo https://www.asp.cl.it/it/dip-prev-vet/randagismo o seguendo il percorso asp.cl.it – altri servizi –altri servizi utili – anagrafe degli animali da compagnia.