Incendio in un piazzale della società Sicula Trasporti, distrutti quattro mezzi

Un incendio, divampato la notte scorsa, ha distrutto quattro mezzi che si trovavano nel piazzale antistante la discarica di contrada Coda Volpe di proprietà della Sicula Trasporti, società in amministrazione giudiziaria dal giugno del 2020 nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catania sulla gestione dei rifiuti. Le fiamme hanno interessato un sollevatore, una pala gommata e due autocarri. L’allarme è stato dati dalla vigilanza privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti di polizia delle Volanti e della Scientifica. Indaga la squadra mobile della Questura. La discarica è stata al centro dell’inchiesta ‘Mazzetta Sicula’ della Procura di Catania, incardinata su indagini della Guardia di finanza, che ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, traffico di rifiuti, corruzione, frode nelle pubbliche forniture e getto pericoloso di cose. A conclusione del processo di primo grado, il 18 luglio del 2024, il Tribunale di Catania ha condannato i due imprenditori proprietari della società: a undici anni e nove mesi Antonello Leonardi e a otto anni e otto mesi suo fratello Salvatore. Contro la sentenza il collegio di difesa ha presentato appello. Il processo di secondo grado non è ancora cominciato (ANSA). (Foto di repertorio)