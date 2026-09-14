Cronoscalata Erice, a Belmonte Mezzagno l’ultimo saluto a Karol e Giuseppe

Oggi pomeriggio, alle 16.30, i funerali dei due giovani spettatori di 18 e 20 anni, Giuseppe Bisconti e Karol Greco, morti alla 68esima Cronoscalata di Erice, svoltasi domenica 6, con il ferimento grave di un commissario di gara. Alle 15.30 il corteo funebre; un’ora dopo le esequie in piazza Garibaldi, a Belmonte Mezzagno, presiedute dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Ieri il pensiero e’ andato a questa tragedia, durante la Gara 1 della Coppa Nissena, organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta, quando Kadija Mourtaji, su Ferrari 296, e’ uscita di strada sulla linea d’arrivo, travolgendo l’arco del traguardo e toccando il palco dei servizi. L’auto e’ uscita dalla curva e con il posteriore ha toccato il rail: a quella velocita’, in curva piena, la pilota non sarebbe piu’ riuscita a riprendere la macchina. Spavento e nessuna conseguenza per lei, spiegano gli organizzatori, qualche escoriazione, invece, per tre operatori dei servizi di gara. La competizione e’ ripartita regolarmente dopo oltre un’ora di stop. La Gara 2 era stata interrotta dopo la partenza delle prima vetture a causa delle avverse condizioni meteo. (AGI)