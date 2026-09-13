Frana di Niscemi: la Caritas dona 500 mila euro per l’acquisto di un terreno sul quale sorgerà la nuova scuola

Mezzo milione di euro per l’acquisto del terreno su cui sorgerà la nuova scuola e la redazione del progetto esecutivo interamente in capo alla Caritas. È questa la notizia riportata dal Giornale di Sicilia che segna la visita a Niscemi del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna. Un intervento economico diretto della Chiesa che sblocca il nodo dell’area edificabile e mette sul tavolo un tassello concreto per la ricostruzione della zona colpita dal dissesto idrogeologico.

​Accompagnato dal vescovo di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana, e dal direttore nazionale della Caritas, don Marco Pagniello, il porporato ha portato alla comunità niscemese la vicinanza dell’intera Chiesa italiana: «Se sono scomparsi i titoli dai giornali, non sono scomparsi i titoli nel nostro cuore», ha sottolineato Zuppi, ricordando come la gestione dell’emergenza richieda scelte, risorse e tempi certi.

​Sul fronte delle infrastrutture scolastiche, l’intesa raggiunta tra Caritas Italiana, Dipartimento della Protezione Civile e Comune di Niscemi disegna un quadro economico complessivo da oltre 5 milioni di euro. In questa architettura finanziaria, l’apporto della Caritas si concretizza con i 500 mila euro destinati all’acquisizione dei suoli e con la presa in carico del progetto esecutivo. Una volta completata la progettazione e acquisita l’area, la palla passerà alla struttura straordinaria guidata dal commissario governativo Fabio Ciciliano, chiamato a sbloccare i finanziamenti pubblici per la fase dei cantieri. L’obiettivo, scandito da don Pagniello, resta quello di restituire un polo scolastico sicuro agli studenti entro un anno. (Giornale di Sicilia).