Blitz della polizia nel quartiere di San Berillo a Catania, sequestri ed espulsioni

Duecentocinquanta grammi di droga nascosti nei muri a secco in pietra lavica, cinque camion di rifiuti portati via e veicoli abbandonati o senza assicurazione rimossi. È il bilancio dell’operazione antidegrado coordinata dalla Polizia di Stato nel quartiere di San Berillo, a Catania, dove un servizio straordinario ha puntato a colpire insieme spaccio, degrado urbano. A scoprire lo stupefacente sono stati i cani antidroga “Briska” e “Rex”. Il loro fiuto ha permesso di individuare, tra le pietre dei muri a secco, 100 grammi di marijuana e 150 grammi di hashish. La droga era stata occultata con particolare attenzione, tanto da risultare difficilmente individuabile. Due uomini, trovati con alcune bustine di marijuana per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Il dispositivo è stato predisposto dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia Locale e con gli operatori dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti. In strada sono scesi gli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, quelli del Reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, il personale del X Reparto Mobile e le unità cinofile antidroga della Questura. I controlli hanno interessato anche le persone presenti nella zona. Sono stati identificati oltre 50 cittadini extracomunitari e per cinque di loro è emersa una posizione irregolare sul territorio nazionale. I cinque sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di espulsione.Parallelamente è scattata la bonifica delle strade e degli spazi maggiormente compromessi dal degrado. La Polizia Locale ha operato insieme alla Polizia di Stato per individuare e rimuovere automobili abbandonate o prive della copertura assicurativa, liberando aree occupate da mezzi. Decisivo anche l’intervento degli addetti alla raccolta dei rifiuti. Dagli spazi utilizzati come discariche improvvisate sono stati raccolti materiali ingombranti e rifiuti di diversa natura rimasti lì. La quantità recuperata è stata tale da riempire cinque camion, rimuovendo in una sola giornata una consistente quantità di materiali abbandonati. L’operazione rientra nelle attività straordinarie di prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa. L’obiettivo è intervenire nelle zone più esposte alla presenza di spacciatori, consumatori di droga e persone senza fissa dimora, e ripristinare decoro e sicurezza. Il servizio ha unito controlli di polizia e bonifica, grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine, Polizia Locale e servizi di raccolta. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza spazi più sicuri e vivibili, intervenendo sul contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti e sulle situazioni di abbandono che favoriscono il deterioramento del territorio.(LaPresse)