Caltanissetta, come segnalare l’abbandono dei rifiuti: un numero verde per i cittadini

Il Comune di Caltanissetta ricorda alla cittadinanza che è attivo il numero verde 800.164.722 per segnalare eventuali casi di abbandono dei rifiuti.

“Invitiamo i cittadini a contattare il numero verde sopracitato per segnalare eventuali abbandoni ed errati conferimenti di rifiuti su aree pubbliche comunali al fine di poter attivare un prelievo straordinario” dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Caltanissetta Salvatore Licata.

Questo numero verde, già da tempo indicato sul sito www.comune.caltanissetta.it, è stato ulteriormente evidenziato nella prima pagina della sezione «ARERA- RIFIUTI» per consentire ai cittadini di individuare il contatto con maggiore celerità e poterlo contattare in caso di bisogno.

L’assessore sottolinea che il canale di comunicazione telefonico tra i cittadini e l’azienda che si occuperà della rimozione dei rifiuti non punta a sostituirsi al servizio pubblico o alle regolari attività di controllo urbano che monitorano le aree cittadine ma è pensato come un’opportunità per garantire un intervento tempestivo a beneficio della salute e della sicurezza pubblica.

“Le telecamere di sorveglianza continueranno a monitorare la città con particolare attenzione a quelle zone pubbliche comunali che sono soggette a un continuo, ingiustificato e irregolare abbandono dei rifiuti. La linea politica dell’Amministrazione è quella della tolleranza zero per chi abbandona rifiuti. Non si tratta soltanto di decoro urbano ma anche, e soprattutto, di igiene pubblica e sicurezza per i cittadini – conclude l’assessore -. Riteniamo fondamentale, però, non far subire a molti i comportamenti irrispettosi di pochi e, dunque, abbiamo ritenuto necessario ricordare l’esistenza di questo numero verde per le segnalazioni”.

Il Comune di Caltanissetta ricorda che le pene previste per questo reato ambientale sono state aumentate e si aggravano in proporzione al tipo di rifiuto abbandonato, alle modalità di esecuzione e al soggetto che compie l’azione.

In particolare:

Per abbandono per rifiuti non pericolosi a opera di un privato l’ammenda è per 1.500 fino a 18.000 ed è previsto anche il ripristino dello stato dei luoghi.

l’ammenda è per 1.500 fino a 18.000 ed è previsto anche il ripristino dello stato dei luoghi. Se la violazione viene commessa con i veicoli a motore si aggiunge anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi e il sequestro del mezzo utilizzato.

si aggiunge anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi e il sequestro del mezzo utilizzato. Se la violazione è commessa da un ente o da un’impresa il reato è punibile con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o con l’ammenda da 3.000 fino a 27.000 euro. Questa disposizione si applica a qualsiasi soggetto che svolge un’attività economica con profitto a prescindere dalla qualifica posseduta in azienda o l’eventuale tipologia della stessa.

Si ricorda alla cittadinanza che è attivo il calendario dello smaltimento dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche scaricabili in fondo alla pagina o al link: https://www.dusty.it/caltanissetta/porta-a-porta/

Eventuali rifiuti speciali RAEE o smaltimento di rifiuti già differenziati sono conferibili nel Centro di raccolta di Contrada Cammarella. In alternativa, è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio su prenotazione, chiamando il numero verde o lo 095 293 85 20.

Per maggiori informazioni è possibile consultare:

Il sito della Dusty Caltanissetta al link: https://www.dusty.it/caltanissetta/

Le pagine dedicate sul sito internet del Comune di Caltanissetta:

– In home page “ARERA – RIFIUTI” per trovare il numero telefonico di riferimento: https://comune.caltanissetta.it/it/page/158788

– Le modalità per la raccolta differenziata, i punti di raccolta e la tipologia di rifiuti

https://comune.caltanissetta.it/it/menu/garbage